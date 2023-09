Inter-Fiorentina 4-0 | cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 settembre 2023)4-0 segna in maniera inequivocabile il buon inizio di stagione della squadra di Inzaghi, che ha chiuso con un 3/3 il primo mini-ciclo che porta alla sosta. Daidi ieri la conferma di Lautaro Martinez, anche con un record. ZERO – I gol subiti dall’nelle prime tre giornate di Serie A. Non succedeva dal 2003-2004, quando la striscia fu di quattro giornate, ma lì la squadra all’epoca allenata da Héctor Cuper non era a punteggio pieno (due vittorie e un pareggio). Per vedere anche un filotto di successi bisogna tornare al 1966-1967, facendo pure meglio come gol segnati: undici contro otto. QUATTRO – Le reti di scarto frain favore dei nerazzurri. L’ultima volta era avvenuto il 9 maggio 1965, con una vittoria per 6-2. ...