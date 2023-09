Inter e Milan | sarà già derby scudetto

(Di lunedì 4 settembre 2023) E' la prima volta nella storia che si incrociano da prime della classifica insieme e da sole. Non era mai successo e anche questo aiuta a disegnare la portata deldio cuisi riaffacceranno sul campionato sabato 16 settembre alle ore 18, una volta esaurita la sosta delle nazionali. Punteggio pieno, stesso numero di gol segnati (8) con l'che fin qui ha tenuto imbattuta la porta di Sommer mentre Maignan un paio di volte ha dovuto piegarsi. Sia Inzaghi che Pioli, però, hanno lasciato il segno sull'avvio della stagione mostrando un gioco intenso, fisico, organizzato e molto verticale: spettacolare in entrambi i casi per la quantità di occasioni create e per la capacità di dominare le partite. Il calendario è stato (sulla carta) più duro per i rossoneri che, però, sono usciti ...

Scamacca e Bakker e consolidato un attivo complessivo di 87 milioni, senza dimenticare l'arrivo daldi De Ketelaere chiamato al riscatto dopo la scorsa stagione.(Voto 7; Acquisti 63,3 ...ROMA - Per la rubrica 'Il Pallone Racconta', l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, fa un'analisi della 3a giornata di campionato. Non lo si può definire un inizio arrembante come quello di, le uniche due squadre ancora a punteggio pieno, ma la Juventus ha comunque risposto presente in questo primo scorcio di ...

Dopo la sosta si incrociano le squadre che hanno lasciato il segno in questo avvio di stagione. Troppo presto perché sia decisivo No. Vi spieghiamo perché ...Inter e Milan, con tutti i loro tifosi, hanno già cerchiato in rosso la data del 16 settembre, quando alle 18:30 andrà in scena il primo derby della Madonnina in stagione. OneFootball Videos C’è una ...