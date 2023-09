Inter | abbassati i costi della rosa | -12% rispetto al 2022-2023

... se l'economia è in fase di stallo vengonoi tassi, in modo da stimolare nuovi ... Euribor : acronimo di EuroBank Offered Rate , rappresenta il tasso d'interesse medio di tutte le ...... se l'economia è in fase di stallo vengonoi tassi, in modo da stimolare nuovi ... Euribor : acronimo di EuroBank Offered Rate , rappresenta il tasso d'interesse medio di tutte le ...

Calhanoglu è il più pagato a Milano: l'Inter abbatte i costi Quotidiano Sportivo

Altro calciomercato, tanti cambiamenti. Il solito mercato dinamico dell’Inter, in cui si sono viste tante cessioni , compensate da altrettante entrate. Questo perchè sono circa 3 anni (da quando la ...Il calciomercato estivo è finito ed è tempo per le squadre di Serie A ovviamente di pensare al campo ma anche di fare un bilancio di quello che la sessione di trasferimenti ha portato di nuovo. Uno de ...