(Di lunedì 4 settembre 2023) Erdo?an è arrivato in Russia per l’accordo sul grano ucraino, allarme bomba e droni in Ucraina, terminato il viaggio del papa in Mongolia, pioggia torrenziale al Burning man nel deserto del Nevada. Leggi

Un tema di cui si discuteràcolloquio di oggi, tanto che a Sochi c'è anche Alexei Likhaciov, il ... Ucraina cercauna nuova rotta marittima per l'export Kiev, dal canto suo, sta testando una ...... anche se ha ammesso di non averlo sentito per telefono, e che il figlio non è mai tornato in Francia da quando aveva 12 anni2015 ., si attende che il tribunale riesamini il caso prima ...giocherà lui, ancora per un bel po' di partite, per un sacco di motivi non necessariamente ...complesso, è stata una Samp molto brutta per 45 minuti - il golprimo tempo è agghiacciante ...

Intanto nel mondo Internazionale

S1 Ep66 – Alonso, al suo ritorno, è accolto dall’affetto di Catalina. Manuel è sempre in stato letargico e preoccupa tutti a Palazzo. Jimena non sembra reagire al dispiacere e diventa sempre più tesa.Dal canto suo, la difesa russa sostiene di aver abbattuto due droni ucraini al largo della Crimea e sull'oblast di Kursk e di aver distrutto quattro motoscafi militari nel mar nero con a bordo soldati ...