Instant Karma Clocks Orologio in Vinile da Parete LP 33 Giri Idea Regalo Vintage Handmade Parrucchiere Capelli Barba Salone Bellezza Barbiere Uomo Barber Shop – idea regalo udinese

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 4 settembre 2023) Non riesci a resistere all’ultima? Dai subito un’occhiata a questo prodotto:dacompleto di meccanismo al quarzo e lancette ore, minuti e secondi. Realizzato artigianalmente intagliando un vecchio33. Dimensioni circa 30 cm x 30 cm. Completamente assemblato e già predisposto per attacco al muro. Batteria aa non inclusa. Spedizione sicura e tracciata in una scatola bianca. Consegna veloce. E’ possibile personalizzare con loghi e disegni a vostra scelta aggiungendo un piccolo contributo. Contattateci per avere un preventivo.le comeper natale, compleanno, anniversario, matrimonio, nascita, laureaDimensioni ...