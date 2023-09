Inizio scuola | M5S | “Avvio con problemi e carenze Quali risposte dà Valditara?” FDI replica | “Con loro concorsi banditi e mai espletati Noi diamo risposte concrete”

(Di lunedì 4 settembre 2023) "L'dell'anno scolastico 2023-24 è l'occasione migliore per rivolgere più sinceri auguri di buon lavoro a tutti i docenti italiani e al personale scolastico, ma anche e soprattutto un augurio speciale agli studenti che gradualmente torneranno tra i banchi dinei prossimi giorni. È unche purtroppo si caratterizza per la permanenza diatavici eche nell'ultimo anno non hanno fatto registrare alcun miglioramento, anzi il contrario". L'articolo .

Mansi sottolinea: "Se ci pensate, nellae nelle attività connesse voi trascorrete il maggior tempo delle vostre giornate. Dunque, fate in modo che sia un tempo davvero prezioso, mai sciupato, ......non possono essere utilizzati da quello piccolo che entrerà alle scuole medie sempre all'di ... Ed essendo libri obbligatori per frequentare laè una spesa che non può essere evitata. A ......saranno quelli della provincia di Bolzano, già da martedì, 5 settembre, gli ultimi quelli di Emilia Romagna, Lazio e Toscana, il 15 settembre. Il calendario scolastico , con la data di...

Inizio scuola con cattedre vuote, Valditara guarda il bicchiere mezzo pieno: “Più assunti del 2022”. Ma i sindacati attaccano: “Ci saranno più di 200mila supplenti” Orizzonte Scuola

Da oggi e fino all’inizio della scuola, sarà possibile vendere i libri che non si usano più e acquistarne altri di seconda mano a prezzi bassi. La soluzione per il caro libri Una soluzione al caro ...I primi a tornare tra i banchi di scuola saranno, domani, quelli della provincia di Bolzano, gli ultimi quelli di Emilia Romagna, Lazio e Toscana, il 15 settembre ...