Inizio scuola | la giornalista Barra | “Carico emotivo per il distacco dai figli dopo un lungo periodo di ferie tutti assieme”

Il rischio, come denuncia il segretario di UilGiuseppe D'Aprile è che alcune classi possano "cambiare anche tre docenti all'dell'anno nella stessa disciplina". La burocrazia per le ...... il nido Genoeffa Cervi e ladell'infanzia Ernesto Balducci. " La riapertura dei servizi ...momenti più attesi da tante famiglie e cittadini ed è sempre una grande emozione ritrovarsi ad...L'dellaè alle porte, la prima campanella suonerà tra pochi giorni e le famiglie, anche quelle dei vip, si preparano tra libri, organizzazione, orari e compiti. ''Come vivo l'dell'...

Inizio scuola con cattedre vuote, Valditara guarda il bicchiere mezzo pieno: “Più assunti del 2022”. Ma i sindacati attaccano: “Ci saranno più di 200mila supplenti” Orizzonte Scuola

"Non sarà stato felice, parlando della 'grande Russia', non in senso geografico bensì culturale, ma mi è venuto in mente quello che mi hanno insegnato a scuola: Pietro I, Caterina II...". Così durante ...Settembre è ormai cominciato, e fra qualche giorno gli studenti di tutte le regioni italiane rientreranno a scuola dopo le vacanze estive. Il celebre professore e scrittore Enrico Galiano, su IlLibrai ...