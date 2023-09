Ingiustizie e manipolazioni | bugie e abusi Onana | bomba dell' ex Inter | terremoto calcistico

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Dopo aver lasciato l'per il Manchester United, a nove mesi di distanza dal suo addio, Andrèriapre le porte al Camerun, la sua nazionale, che aveva abbandonato in modo polemico dopo gli ultimi Mondiali., infatti, era stato messo fuori rosa dal ct Song per ragioni disciplinari: il ct non apprezzava il suo modo di giocare, poiché esponeva a troppi rischi la squadra. L'ex nerazzurro, infatti, ha nei suoi punti di forza il gioco con i piedi, spesso molto disinvolto. L'addio alla nazionale è stato avvolto a lungo in un alone di mistero. Addio clamoroso, nonostante la giovanissima età. Ora, però, arriva la marcia indietro. E, con un lungo comunicato ufficiale, spiega le ragionie sue scelte. Il mio desiderio di rappresentare il mio Paese non ha mai vacillato fin da quando ero ...