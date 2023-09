Infortunio Pogba | ecco come sta e quando torna | il comunicato della Juventus

Leggi su serieanews

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il francese aveva accusato un fastidio alla coscia al termine di Empoli-Juve. Attenzione agli esiti degli esami strumentali svolti stamattina. Buone notizie in casadopo lo spavento di ieri al termine di Empoli-Paulaveva accusato un fastidio muscolare. Un calvario, quello del centrocampista francese, che per una volta sembra non avere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.