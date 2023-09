Infermiera uccisa in casa a coltellate | irreperibile l' ex compagno

A Roma, una donna di 52 anni di nome Rossella Nappini,, è statacon coltellate in un edificio nella zona Trionfale. La polizia è sul posto per indagare, considerando anche l'ex compagno della vittima come possibile coinvolto, attualmente ...a coltellate nell'androne di un palazzo a Roma: ricercato ex della vittima 04 Settembre 2023 Spesso si era battuta per l'ospedale San Filippo Neri. "Da qualche mese, viveva qui con ...Nel tranquillo pomeriggio di oggi, 4 settembre, un tragico evento ha scosso il quartiere Trionfale di Roma. Il corpo senza vita di una donna di 52 anni è stato ...

Infermiera uccisa a coltellate nell’androne di un palazzo a Roma Il Fatto Quotidiano

Uccisa a coltellate all'entrata del palazzo dove viveva ... A Roma, nel quartiere Trionfale, si consuma l'ennesimo femminicidio, stavolta di una 52enne infermiera, Rossella Nappini. I primi a dare ...Rossella Nappini, chi è l'infermiera uccisa a Roma: separata e con due figli, viveva con la madre Tabaccaia uccisa, bimbo di sette anni telefona ai carabinieri dopo l'arresto dell'omicida È in corso ...