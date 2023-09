Infermiera uccisa a coltellate nell’androne del suo palazzo a Roma | i sospetti sulla lite con un ex

(Di lunedì 4 settembre 2023) Era un’di 52 anni la donna trovata morta alle 17 di oggi, 4 settembre,di unin via Giuseppe Allievo, nel quartiere Primavalle a. La vittima, Rossella Nappini, sarebbe stata. All’addome aveva diverse ferite da arma da taglio. A dare l’allarme sono stati i condomini, due studenti, dello stabile in cui la donna viveva con la madre anziana. Il sospetto degli inquirenti della Squadra mobile, coordinati dalla pm Claudia Alberti, è che a ucciderla possa essere stato l’ex compagno della 52enne, un uomo nordafricano che al momento risulta irreperibile. Nappini aveva due figli, eraall’ambulatorio dell’ospedale San Filippo Neri, dove lavora anche sua sorella. I vicini, scrive Repubblica, la descrivono come ...

La vittima è stata identificata come Rossella Nappini, una madre e un'infermiera dedicata. L'aspetto più inquietante di questo tragico evento è l'irreperibilità del suo ex fidanzato. Rintracciato, è stato portato in questura. Il cadavere della donna si trovava in uno stabile di via Giuseppe Allievo, dove la vittima viveva insieme ai suoi due figli e alla madre anziana.