Infermiera uccisa a coltellate nel portone di casa | caccia all' ex compagno

(Di lunedì 4 settembre 2023) Roma, un altro femminicidio nella Capitale. È un'italiana di 52 anni, la vittima del femminicidio avvenuto in via Giuseppe Allievo al Trionfale a Roma. Tra le piste che stanno seguendo gli investigatori della Sezione Omicidi della Squadra Mobile della Questura, ci sarebbe anche quella che porterebbe all'exdella donna che attualmente è irreperibile. Il corpo, da un primo esame medico legale, presentava diverse, alcune delle quali in punti vitali. C'è un sospettato per il femminicidio della 52ennenel quartiere romano Trionfale. Si tratterebbe di un exdella donna. L'uomo risulta al momento irreperibile. Sul caso indaga la polizia.

Una 52enne è statanell'androne del palazzo in cui viveva a Roma , in via Giuseppe Allievo , nella zona di ... si chiamava Rossella Nappini e lavorava comeall'ospedale San Filippo ...Una donna è stataa coltellate in un palazzo in via Giuseppe Allievo, a Primavalle, in zona Trionfale, a Roma. Il cadavere è stato ritrovato alle 17 di oggi. La vittima è un'di 52 anni. Sull'addome ...Il cadavere di una donna di 52 anni , di professione, è stato trovato nell'androne di un palazzo in via Giuseppe Allievo, in zona Monte Mario a Roma . Secondo una prima ricostruzione, sul corpo, all'altezza dell'addome, aveva i segni di ...

Omicidio a Roma: donna uccisa a coltellate nell'androne di un palazzo RomaToday

Roma, un altro femminicidio nella Capitale. È un’infermiera italiana di 52 anni, la vittima del femminicidio avvenuto in via Giuseppe Allievo al Trionfale a Roma. Tra le piste che stanno seguendo gli ...Una 52enne è stata uccisa nell’androne del palazzo in cui viveva a Roma ... si chiamava Rossella Nappini e lavorava come infermiera all’ospedale San Filippo Neri, che si trova vicino al luogo del ...