‘Infanzia’ | Jean-Jacques Sempé si racconta tra evasione e disobbedienza

Leggi su funweek

(Di lunedì 4 settembre 2023) È arrivato in libreria – edito da 21lettere – Infanzia di. Un lavoro mirabile quello che sta facendo la casa editrice nel portare in Italia l’opera del vignettista francese, di cui sono già stati pubblicati – sempre nella collana fumetti – Sincere Amicizie e Alcuni Bambini. Da un punto di vista cronologico, in realtà, Infanzia in Francia esce prima di Sincere Amicizie (del 2015): nel 2004 arriva: Enfances – senza testo e a tiratura limitata (900 copie) – mentre la conversazione con Marc Lecarpentier – edita da Denoël et Martine Gossieaux – è del 2011. 21lettere fa quindi stavolta un passo indietro nel tempo, affidando la traduzione come sempre a Dylan Rocknroll. È un bel viaggio quello nelle illustrazioni e nei pensieri disull’infanzia: Lecarpentier più che un ...