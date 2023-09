Indegno | sento di dover scappare | chi è l' ultima vip che demolisce Beppe Sala

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Un periodaccio per, il sindaco di Milano. Ormai da mesi, incassa attacchi e critiche da personaggi più e meno famosi per il problema-sicurezza che attanaglia la sua città. In principio fu Chiara Ferragni, alla quale il sindaco rispose a tono. Oggi, un nuovo capitolo. Ad aprire il fuoco è infatti Giulia Amodio, moglie dell'ex calciatore dell'Inter, Stefano Sensi, da poco mamma. L'affondo arriva in una serie di stories su Instagram. "Milano è una città completa nella quale non ti senti mai solo. Io me ne sono innamorata ed è per me forse la città più bella in cui poter vivere. Io odio la solitudine, il non saper cosa fare, non so annoiarmi e la cosa bella è che ovunque vivi ti basta scendere in strada per avere bar, ristoranti, parchi, negozi... c'è tutto! Ad oggi però avrei davvero paura di crescere i miei figli qui. È diventata una città ...