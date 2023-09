Incroci diplomatici Funzionari americani e palestinesi a Riad per parlare di Israele

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 settembre 2023) Una delegazione di altisarà questa settimana aper incontrare i colleghi sauditi al fine di continuare le discussioni sul potenziale accordo di normalizzazione tra il regno del Golfo e. Contemporaneamente in Arabia Saudita ci saranno anche, parte in causa dell’accordo, anche se indirettamente, perché dovrà prevedere anche concessioni israeliane nei confronti dei vicini arabi. Impegno continuato di Washington La delegazione americana ha un taglio tecnico: è guidata da Brett McGurk, che i media statunitensi chiamano “Middle East czar” della Casa Bianca, e con lui ci sarà l’assistente segretaria di Stato per gli Affari del Vicino Oriente, Barbara Leaf. I due saranno aa poco più di un mese dalla missione del ...