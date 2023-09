Incredibile in Portogallo | il monitor del Var è scarico | l’arbitro nega il rigore al cellulare

(Di lunedì 4 settembre 2023) Porto-Arouca, partita della massima serie portoghese. I padroni di casa sono in svantaggio e al 9esimo trovano unper presunto fallo su Taremi, l’attaccante iraniano che per tutta la sessione di calciomercato è stato vicino a vestire la maglia del Milan.Miguel Nogeira inizialmente indica il dischetto, poi però fa il classico gesto del Var: è stato richiamato all’on-field review. E qui arriva il colpo di scena: ila bordocampo è spento, batterie scariche. A questo punto succede l’impensabile: Nogeira decide di prendere un telefono e chiamare la sala Var. Viadiscute e poi decide di rivedere la sua decisione, togliendo al Porto il calcio di. La partitanon è ancora finite: dopo lunghe e animate proteste, ...

