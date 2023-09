Incidente ferroviario Brandizzo | corteo per le vittime Familiari | “Vogliamo giustizia”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Landini: "Credo sia venuto il momento non delle pacche sulle spalle e dei falsi cordogli di ipocrisia, ma di cambiare radicalmente il sistema" “solo”. Così i parenti di Michael Zanera, uno dei cinque operai deceduti nella notte tra mercoledì e giovedì a, nel torinese, investiti da un treno mentre stavano eseguendo lavori di manutenzione sui binari. Istanno partecipando ala Vercelli, sfilando con un foto della vittima tra le mani, e hanno scambiato qualche parola con il leader della Cgil, Maurizio Landini, anche lui alla manifestazione. “Ci vuole più sicurezza sul lavoro – aggiungono – tante promesse ma poi non cambia mai nulla”. “Nel 2022 sono stati 1090 i morti sul lavoro e più di 500 solo nei primi mesi di quest’anno, numeri ...

La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per disastrocolposo e omicidio colposo ... Alberto Cirio e il prefetto di Torino, Raffele Ruberto L'è avvenuto a Brandizzo , a un ...... il responsabile Rfi per la sicurezza del cantiere, è sotto inchiesta per disastroe ... Un manutentore piemontese di Rfi, che ha preferito rimanere anonimo, ha raccontato un...La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per disastrocolposo e omicidio colposo ... Alberto Cirio e il prefetto di Torino, Raffele Ruberto L'è avvenuto a Brandizzo , a un ...

Amantea (Cosenza), investito da treno mentre assiste a fuochi d'artificio: morto TGCOM

Landini: 'Credo sia venuto il momento non delle pacche sulle spalle e dei falsi cordogli di ipocrisia, ma di cambiare radicalmente il sistema' ...Michael Zanera, 34 anni, è tra i cinque operai morti nell'incidente ferroviario di Brandizzo. Prima di morire aveva inviato la foto del crocifisso alla madre: "Sono stata la prima a vedere quella imma ...