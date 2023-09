Incidente a Brandizzo | oggi corteo silenzioso a Vercelli

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 4 settembre 2023) "Mai più tragedie come questa, non si può morire sul lavoro", è quanto scritto sul volantino che annuncia la manifestazione e otto ore di sciopero generale: in tutto il Piemonte si fermano i settori degli edili e dei trasporti. Tutto questo in memoria dei cinque operai travolti dal treno a, mentre stavano lavorando. Il ritrovo sarà alle 10 davanti alla stazione e da piazza Roma partirà ilche sfilerà per le vie cittadine fino a raggiungere la Prefettura. (LE FOTO DELLA TRAGEDIA - DUE INDAGATI)