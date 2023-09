Incendio allo stadio dopo Taranto-Foggia | paura tra i tifosi | ma nessun ferito VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 settembre 2023) Unè divampato ieri seraIacovone dial termine della gara di serie C tradove i rossoblù hanno vinto la partita. con il risultato di 2-0. Le fiamme sono divampate in Curva Sud, settore deiospiti. Non si registrano feriti ma sarebbero ingenti i danni. Secondo alcuni testimonianze al vaglio della Digos, l’potrebbe essere stato innescato da un fumogeno gettato su materiale di plastica e rotoli di catrame per i tappeti di erba sintetica per la pista di atletica del campo scuola stivati sotto gli spalti dove si trovavano i supporters rossoneri, circa 250, che erano entratia metà della ripresa sembra a causa di un incidente sulla statale 106. A tal ...