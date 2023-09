Incendio allo stadio dopo la gara Taranto-Foggia | curva sud sarà dichiarata inagibile

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Al termine delladi serie C trache ha visto i rossoblù imporsi con il risultato di 2-0 ieri sera è divampato uninSud, settore dei tifosi ospiti. Non si registrano feriti ma sarebbero ingenti i danni. Secondo alcuni testimonianze al vaglio della Digos, l’potrebbe essere stato innescato da un fumogeno gettato su materiale di plastica e rotoli di catrame per i tappeti di erba sintetica per la pista di atletica del campo scuola stivati sotto gli spalti dove si trovavano i supporters rossoneri, circa 250, che erano entratia metà della ripresa sembra a causa di un incidente sulla statale 106. Dal loro settore erano stati peraltro lanciati fumogeni e petardi all’interno ...

... insieme a mezzi di rincalzo, sono impegnate nello spegnimento di undi rifiuti e ... e, ancora adesso si sta provvedendospegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza. Sul posto, ...Partita rovinata da unstadio dopo il gol del 2 - 0 . Male invece la retrocessa Benevento , che ha subito il tris della Turris di bomber Maniero. Serie C, i risultati della prima ...Serie C, momenti di paura per i tifosi del Foggia nel settore ospiti dello stadio del Taranto: principio dinel loro settore Attimi di pauraStadio Iacovone di Taranto in Serie C. Al termine della partita tra Taranto e Foggia, vinta dai padroni di casa per 2 - 0, unè scoppiato nella ...

Taranto, l'incendio allo stadio Iacovone dopo la partita con il Foggia - Il video Open

CATANIA (ITALPRESS) - Da ieri sera diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Catania, insieme a mezzi di rincalzo, sono impegnate nello spegnimento ...CATANIA (ITALPRESS) - Da ieri sera diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Catania, insieme a mezzi di rincalzo, sono impegnate nello spegnimento di un inc ...