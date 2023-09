(Di lunedì 4 settembre 2023) Un progetto super green e innovativo fortemente voluto dal comune di Torrita di Siena per dare nuova vita al vecchiolungo 186 m ormai in disuso da diversi anni. Il bene era stato trasferito recentemente dallo Stato al comune, grazie ad un accordo di valorizzazione stipulato a...

... situati prevalentemente in 7 Regioni: Marche,, Veneto, Campania, Lombardia, Puglia ed ... Come servizio esclusivo offerto dalla rassegna, questo progetto data - drivendal desiderio di ..."L'idea del logodal cercare di dare un'impronta significativa che è quella della Mens Sana basket - così invece Bellini - . L'idea di dare un'immagine più strutturata che richiamasse quelli ...Porcobrado, il progetto toscanoinil progetto Porcobrado, a Milano in via Jacopo del Verme, 17. La sua specialità è la carne di Cinta Senese , allevata in proprio, che viene prima ...

In Toscana nasce la prima vertical farm pubblica. In un rifugio antiaereo FirenzeToday

Esce oggi, 1° settembre, il terzo album della cantautrice fiorentina che racconta della decisione di intraprendere una nuova vita in America tra il lockdown e un grande amore ...Un progetto che nasce nel 1842, da un’idea di Lorenzo Bartolini ... realizzata in collaborazione con la Società Bibliografica Toscana, di diciassette edizioni a stampa della seconda metà del ...