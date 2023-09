“In malafede” Calenda demolisce Conte che prova ad incolpare Meloni

(Di lunedì 4 settembre 2023) Giuseppeva all'assalto di Giorgia. Ma è Carloa spegnere le polemiche dell'ex presidente del Consiglio. "La presidenteè andata Monza per ispirarsi per correre di più, ma quale è nella legge di bilancio la misura che dovrebbe farci correre? Visto che con il Pnrr stiamo accumulando ritardi significativi, nel secondo semestre c'è il -0,4% di Pil, crollo della produzione, la situazione si avvia a essere disastrosa. Avevamo una Ferrari, l'abbiamo fatta crescere all'11%, sta diventando un bici a pedalata assistita", l'intemerata del leader del Movimento 5 Stelle nei confronti del governo da Cernobbio. Egli ha replicato per le rime su Twitter: “Attribuirsi i meriti della crescita dopo la pandemia è semplicemente un atto di. Trattasi di ...

