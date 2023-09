In Emilia-Romagna c' è un comune che si chiama proprio così | Non oso immaginare cosa si fa nel tempo libero

(Di lunedì 4 settembre 2023) L'Italia è un paese bellissimo anche per i nomi singolari di molti comuni. Ince n'è uno estremamente buffo ed è inevitabile fare dell'ironia sufacciano gli abitanti nel. Si dice che l'Italia sia la nazione dei piccoli centri. Sicuramente è, sebbene il numero complessivo dei comuni sotto i 1.000 abitanti sia in lenta ma costante diminuzione. Se consideriamo solo gli ultimi sei anni, infatti, ci accorgiamo di come tra 2017 e 2023 siano 'scomparsi' 82 comuni. Al 1° gennaio del 2017, infatti, se ne contavano 7.893, mentre all'inizio di quest'anno il numero era di 7.901 (dati Istat). È pressoché certo che negli anni a venire la cifra continuerà a scendere, per via della crisi demografica in atto. Esiste un alto dato curioso riguardante i comuni ...

... incassa il benservito: Asl dovrà risarcirla Attualità [ 23/06/2023 ] Lidi e 'parcheggi vietati', la rabbia di gestori e turisti Attualità [ 17/05/2023 ] Salentini in: angoscia e ...La Basilicata è, invece, in testa per numero di infrazioni per km di costa (32,7 per ogni km) seguita dall', dal Molise, dall'Abruzzo e dal Veneto. In particolare per quanto riguarda i ...... in Lombardia 122mila contratti e difficoltà di reperimento pari a 46,5%, nel Lazio 56mila e 38,0%, per il Veneto 52mila e 54,4%, in49mila e 51,9% e, infine, in Campania 42mila e 41%...

L'Emilia-Romagna cancella la Valutazione ambientale strategica: il cemento governa Altreconomia

Costo della vita insostenibile e a decine si dimettono dagli ospedali del Nord per tornare ai paesi d'origine: è così che, in particolare pronto soccorso e reparti nevralgici, soprattutto di Emilia ...La Pietra di Bismantova con la sua maestosa imponenza è ormai diventata un simbolo di Appenninica MTB Stage Race. È ancora da qui, da Castelnovo ne’ Monti, che, proprio in questo momento, partirà la [ ...