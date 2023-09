IMU | le nuove aliquote dal 2024 I comuni amministrati dalla sinistra rischiano il salasso

Eppure si prevedonoriduzioni di aliquota per investimenti qualificati e perassunzioni,... Di, valori catastali, e finanziamento degli enti locali, nessuna traccia. Sui Giochi si parla ...Ma non solo:esenzioni sono state previste nel 2023 per il pagamentosu case abusivamente occupate. In questi casi, infatti, è stato stabilito che il proprietario può essere esente dal ...Leregole di finanza pubblica dell'area Euro dovranno essere operative dal 1° gennaio 2024: ... Domani la prima rata. Confedilizia dà un po' di numeri Il presidente di Confedilizia, Giorgio ...

Nuove aliquote IMU 2024: ecco cosa cambia Trend-online.com

Il 14 ottobre è la deadline per modificare i tassi. Le città rosse hanno già imposte sulla casa particolarmente alte ...Novità per le nuove aliquote IMU 2024: ecco tutte le indicazioni per i Comuni che decidono di differenziare le aliquote sull’imposta della casa.