Immissioni in ruolo e supplenze | a che punto siamo? Le risposte alle vostre domande QUESTION TIME con Pascarella Flc Cgil

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 4 settembre 2023)in, a che? La redazione di Orizzonte Scuola organizza una diretta sui propri canali social per fare ildella situazione., la nostra rubrica di consulenza, andrà in onda lunedì 4 settembre14:00. In collegamento Manuela(Flc). Conduce Andrea Carlino. L'articolo .