Immigrazione | l’allarme di Frontex | «Nel 2024 sbarchi ancora in aumento» I flussi nel Mediterraneo e i consigli per “frenarli”

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 settembre 2023) Mentre l’Italia è alle prese con un numero direcord da inizio anno, tale da mettere il sistema nazionale d’accoglienza sotto inaudita pressione, come denunciano da settimane ministri e amministratori locali, dalle autorità Ue arrivano una nuova allerta per il prossimo anno: nel 2023-24 imigratori nelnon faranno che intensificarsi. Prepararsi a un possibile ulterioredi, insomma. A dirlo è, l’agenzia dell’Unione europea per il controllo delle frontiere esterne, nel rapporto di analisi sui rischi per l’anno che verrà. Sulla scorta di una serie di fattori macroeconomici globali – in primis la contrazione globale e l’inflazione persistente – la situazione socio-economica in una serie di Paesi di origine e di transito potrebbe infatti ...