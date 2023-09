(Di lunedì 4 settembre 2023) In undiventato virale sui social, l’principale delladi Green Lane, punto di riferimento del fondamentalismo radicale nota per le posizioni estremiste a, in Inghilterra, spiega in un sermonesi esegue correttamente un’esecuzione per lapidazione di una. Ilha suscitato indignazione e scalpore erisultato le autorità hanno revocato un finanziamento di due milioni di sterline a fondo perduto destinato alla. Le immagini, diffuse, qualche settimane fa in rete, sono poi state rimosse, secondo il quotidiano britannico The Mail on Sunday. “Si deve scavare una buca abbastanza profonda, in modo che la terra ricopra la metà inferiore del corpo e le parti ...

Un altro, Abu Mustafa Rayyan, aveva detto in un discorso pubblico chemoglie deve soddisfare tutti le necessità fisiche del marito, venendo così accusato di approvare lo stupro coniugale. ...Tutti gridano allo scandalo per l'dimoschea di Birmingham che spiega in un video, con dovizia di particolari, come bisogna lapidare le adultere in nome della sharia, la legge dura e pura del Corano. Oramai è troppo tardi per ...Nel suo sermone, come riportato oggi dalla stampa inglese e italiana, l'spiega come si esegue un'esecuzione per lapidazione didonna adultera. Atteggiamento ripugnante e da condannare ...

Imam di una moschea di Birmingham in un video: "Ecco come lapidare una donna adultera" TGCOM

