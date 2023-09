Ilary Blasi in total black e con i capelli mou a Venezia 80

(Di lunedì 4 settembre 2023) Che sorpresa vederesul red carpet della Mostra del Cinema di. La conduttrice è la protagonista indiscussa della quinta serata dell’edizione 2023. Al Lido per ritirare un premio per il suo impegno in tv, ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo look… e per un colpo di testa. Sportiva a Roma Al concertoDopo aver ballato e cantato a squarciagola insieme alla figlia Chanel Totti al concerto di Max Pezzali al Circo Massimo di Roma,è partita alla volta di. All’evento musicale ha indossato un outfit cool e super casual, composto da sweatpants azzurri Adidas x Gucci, canottiera bianca e sneakers. Stesso mood per Chanel, con pantaloni grigi, ginniche in tonalità, reggiseno sportivo nero e un borsa ...

In primis, la trasformazione ultra chic di, che sfoggia orgogliosa una lunga chioma morbida tinta castano scuro. Mentre la supermodella Adriana Lima propone la soluzione perfetta per ...La conduttrice 42enne sbarca alla Mostra del Cinema: fan impazzite La sua nuova immagine piace: è raffinata, semplice ed elegante con i capelli del nuovo coloresbarca alla Mostra del Cinema al Lido. Sfila per la prima volta sul red carpet del Festival di Venezia . Con l'abito Dior la conduttrice 42enne è chic e 'castigata' . Le fan assiepate la ...La nuova immagine dia Venezia 80 ha suscitato scalpore e stupore. Sono stati in molti a riconoscerla a fatica in questa versione completamente diversa di sé stessa, più chic e bon ton. Le ultime foto ...

Ilary Blasi debutta al Festival di Venezia 2023 e per la sua prima volta sul red carpet sorprende con un cambio look radicale. Via il biondo platino e gli eccessi, la conduttrice ex moglie ...Total black per Ilary Blasi che con il nuovo look ha conquistato i fan. Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, la conduttrice dell'Isola dei Famosi… Leggi ...