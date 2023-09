Ilary Blasi in total black e con i capelli mou a Venezia 80

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 4 settembre 2023) Che sorpresa vederesul red carpet della Mostra del Cinema di. La conduttrice è la protagonista indiscussa della quinta serata dell’edizione 2023. Al Lido per ritirare un premio per il suo impegno in tv, ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo look… e per un colpo di testa. Sportiva a Roma Al concertoDopo aver ballato e cantato a squarciagola insieme alla figlia Chanel Totti al concerto di Max Pezzali al Circo Massimo di Roma,è partita alla volta di. All’evento musicale ha indossato un outfit cool e super casual, composto da sweatpants azzurri Adidas x Gucci, canottiera bianca e sneakers. Stesso mood per Chanel, con pantaloni grigi, ginniche in tonalità, reggiseno sportivo nero e un borsa ...