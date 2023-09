Ilary Blasi in Dior sul red carpet a Venezia | il nuovo look abbaglia tutti

(Di lunedì 4 settembre 2023) Total black perche con ilha conquistato i fan. Sul reddella Mostra del Cinema di, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha mostrato il suo taglio di capelli in un castano ben lontano dal biondo al quale siamo abituati a vederla. Completo, vestito nero senza spalline, scollo squadrato e stivale di pelle: outfit epromossi. Il premio aLa conduttrice riceverà il Filming Italy Best Movie Award. Si tratta del riconoscimento che viene assegnato ai film, così come a serie TV italiane e ai migliori talent. La cerimonia avrà luogo presso l’hotel Excelsior. L'articolo proviene da Glamour.

