Il voto in condotta farà media | con il 6 rimandati a settembre In arrivo disegno di legge

Novità per ilin. Novità anche per ildi, di cui tanto si è discusso quest'estate, dopo la clamorosa promozione del ragazzino di Verona che bullizzava il compagno ...Per il ministro Valditara gli investimenti in istruzione vanno sottratti dal Patto di stabilità. Pronta la stretta sulin. E in rampa di lancio c'è anche la riforma dell'istruzione professionale. "Sappiamo, confrontandoci con le imprese, che uno dei problemi per la competitività del sistema produttivo è ...Ilintorna a pesare sia alle medie che nei crediti dell'esame di maturità: in altre parole, chi otterrà un 6 insarà rimandato a settembre e dovrà studiare educazione civica. La ...

Scuola, pronta la stretta sul voto in condotta. In arrivo la riforma degli istituti professionali Il Sole 24 ORE

Quanto al voto di condotta, conclude il ministro, “farà media anche nelle scuole secondarie di primo grado e conterà per i crediti della maturità. Chi avrà sei in condotta sarà rimandato in condotta e ...Pronta la stretta sul voto in condotta. E in rampa di lancio c’è anche la riforma dell’istruzione professionale. «Sappiamo, confrontandoci con le imprese, che uno dei problemi per la competitività del ...