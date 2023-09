Il vento sferza l’Irpinia | sessanta interventi dei Vigili del Fuoco

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIdeldi Avellino durante la giornata odierna sono stati impegnati in circadi soccorso riguardanti essenzialmente caduta di rami ed alberi, ma anche tanti incendi riguardanti sterpaglie e macchia mediterranea. Complice il forteche sta spirando su tutta la nostra provincia, sono stati impegnati con tutte le squadre sia della sede centrale che dei cinque distaccamenti, Grottaminarda, Bisaccia, Lioni, Montella ed Ariano Irpino. Per quanto riguarda la caduta di alberi e rami spesso sulla sede stradale intralciando in taluni casi la viabilità e anche sui fili delle linee elettriche. I Comuni maggiormente interessati sono stati: Aiello del Sabato, Avellino, Chiusano San Domenico, Pratola Serra, Conza Della Campania, Calitri, Cesinali, ...

Il maltempo anche oggi non dà tregua in una giornata condizionata dall'allerta meteo: da Roma a Milano pioggia, grandine e vento con il Ciclone Poppea che sferza l'Italia e, dopo i nubifragi, porta anche il crollo delle temperature a sancire la fine dell'estate 'africana'. Il Ciclone, ricordano gli esperti, ha ...

Il Ciclone Poppea segnerà la fine dell'Estate 'africana', ma non dell'Estate 'italiana': nel prossimo weekend avremo infatti il ritorno del sole quasi ovunque con temperature fino a 28-30 gradi, ma ...