Il tuffo in mare | i 70 bambini al pronto soccorso | il rotavirus | cos’è successo nelle spiagge di Lerici

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ledella Venere Azzurra e di San Terenzio nel comune dirimangono chiuse. Per un caso di gastroenterite che risale al 20 agosto. E, soprattutto, per i 70finiti al. Per i quali si parla di un caso di. Intanto il sindaco Leonardo Paoletti, ha deciso di rivolgersi direttamente «ai cittadini, agli operatori balneari e ai turisti, per fare il punto sulla situazione». Per il primo cittadino viene «la tutela della salute prima di tutto. Perché ora? Perché prima, quando sono avvenuti i casi, non ci è stato comunicato nulla. Siamo stati contattati solo due giorni fa, il primo settembre. E abbiamo chiuso le. Probabilmente si poteva procedere prima, con queste indagini sul potenziale focolaio? Non è avvenuto. E noi siamo ...

... i salinieri, infatti, si definivano " e lo fanno tutt'ora " " contadini del". Il lavoro ... GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE Ore 10, 11, 12, 14, 15, 16 : Visita guidata degli edifici storici; unnel ...Le spiagge della Venere Azzurra e di San Terenzio nel comune di Lerici rimangono chiuse. Per un caso di gastroenterite che risale al 20 agosto. E, soprattutto, per i 70 bambini finiti al pronto ...Al 'Via del' si consuma l'esclusione di Dia annunciata dal ds De Sanctis in conferenza stampa. ... tiro forte e teso al 18' e Ochoa respinge in. Poi nell'altra area di rigore Botheim difende ...

Il tuffo in mare, i 70 bambini al pronto soccorso, il rotavirus: cos'è ... Open

Dopo la non conformità del punto di balneazione della Venere Azzurra emersa nelle scorse ore dalle analisi sul campione prelevato da Arpal martedì scorso, come preventivato è… Leggi ...E’ successo il 20 agosto scorso e il caso sta diventando oggetto di studi ed interrogazioni. Dopo un tuffo in mare nelle spiagge della Venere Azzurra e di San Terenzio nel comune di Lerici in Liguria, ...