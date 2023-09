Il Tar zittisce le Ong | sentenza pesantissima | l' opposizione al governo è infondata

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Premessa: il ricorso è «irricevibile», come ama dire chi bazzica le aule dei tribunali. Ma anche se non lo fosse - ed è questa la parte più indigesta per chi quel ricorso l'ha presentato, ovvero la ong Emergency - sarebbe stato comunque bollato come «infondato nel merito». Ecco perché è doppio lo schiaffo assestato dalla terza sezione del Tar del Lazio alla onlus fondata da Gino Strada, che ad aprile si era rivolta ai giudici amministrativi per chiedere l'annullamento del provvedimento con il quale, lo scorso 7 marzo, le autorità italiane (ministeri delle Infrastrutture e dell'Interno, Capitanerie di porto) avevano indicato il porto di Brindisi come «luogo di sbarco» per i 105 migranti a bordo della nave Life Support, battente bandiera panamense e noleggiata dalla società benefit milanese Prua Rossa srl. Antefatto: il 28 febbraio scorso la Life Support prende il largo dal ...