Il Superbonus e i condomini | il rischio di dover pagare nel 2024 e la proroga allo studio del governo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Anche se ilfa venire il “mal di pancia” al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti illavora a un piano per salvare i lavori nei. Mentre i crediti per i lavori arrivano a quota 146 miliardi l’esecutivo pensa a una nuova stretta. Ma salvaguardando i restauri delle palazzine. Anche perché, spiega oggi Il Messaggero, c’è un. Dal primo gennaiola detrazione scende al 70%. Ma molti cantieri sono in ritardo e non riusciranno a completare i lavori entro il 31 dicembre. E quindi molti proprietari rischiano di ritrovarsi un conto da. Per questo ilpensa a una. Ma con paletti rigidi. Come la richiesta di certificare l’avanzamento dei lavori almeno al 60%. Mentre verrebbero esclusi i ...

Due milioni di case in più, ma in città il 17% non è abitato Il Messaggero:, il pianoIl Giornale: Il partito di Cernobbio / promuove la Meloni Qn: Meloni avvisa il governo: ...Anche se ilfa venire il 'mal di pancia' al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti il governo lavora a un piano per salvare i lavori nei. Mentre i crediti per i lavori arrivano a quota ...I bonus per la riqualificazione degli immobili, e in particolare il, sono stati fortemente ridimensionati già con l'ultima legge di Bilancio sia nella ...una proroga per iche hanno ...

Superbonus, piano condomini: proroga con paletti rigidi per chi ha eseguito almeno il 60% dei lavori ilmessaggero.it

Una misura che avrebbe dovuto far ripartire uno dei settori cardine della nostra economia. E rendere migliori, più sicure ed ecologiche le ...Lo testimoniano gli ultimi dati che risalgono al 31 luglio pubblicati con puntuali confronti regionali dall’osservatorio superbonus curato da Smart Land. Leggendo i numeri ci si rende conto che la ...