Il Superbonus di Conte ha dissanguato l’Italia | numeri da brivido FdI | “Buco da 100 miliardi”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le parole del ministro Giorgetti, al forum degli industriali di Cernobbio, hanno aperto uno squarcio sul crack deledilizio, la misura a debito voluta dai Cinquestelle come forma di risposta alla crisi Covid, che si è rivelata un vero e proprio boomerang. Un provvedimento che, oltre alle truffe, già di per sé è stato fallimentare negli obiettivi e nell’impiego di risorse che hanno aumentato vertiginosamente il debito pubblico italiano e le cui conseguenze, ovviamente, rischiano di essere pagate da tutti i cittadini. Diverse le reazioni politiche alle parole del ministro, da Fratelli d’Italia ad Azione, con una forte critica al provvedimento che ancora oggirivendica “con orgoglio”. “Noi faremo una legge di bilancio prudente, che tenga conto delle regole fondamentali della finanza pubblica”, ha detto a Cernobbio il ministro chiudendo ...

'Buchi e truffe delche pesano 100 miliardi a carico dello Stato, truffe e assistenzialismo del reddito di ...alcuni dei disastri che ha lasciato in eredità agli italiani il governoe ...Cos'è ilIl cosiddettoè l'agevolazione fiscale introdotta dal governonel 2020 per gli interventi di ristrutturazione che riguardano il miglioramento dell' efficienza ...... è tornato ad attaccare il disastro delche ha appesantito gravemente i conti pubblici. ... Il Bonus 110% fu approvato in piena pandemia dal governo2, nell'estate del 2020. Era una ...

«Il Superbonus è una misura che ha provocato diverse occasioni di truffa: si parla di un ammontare di 12 miliardi di euro allo Stato» ...Durante il suo discorso il ministro ha criticato il Superbonus: " Pensate al Superbonus e capirete perché a pensarci mi viene ogni volta il mal di pancia, non solo per gli effetti negativi sui conti ...