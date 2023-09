(Di lunedì 4 settembre 2023) Vivere illiberamente e senza tabù è un diritto di tutti. Per questo, e non solo, l’Organizzazione MondialeSanità dal 2010, ogni anno, il 4 settembre promuove lamondiale del ben. L’obiettivo è diffondere una maggiore consapevolezza sul tema, non solo informando sulla prevenzione dalle Infezioni Sessualmente Trasmesse e delle gravidanze indesiderate, ma promuovendo anche la libertà di vivere la propria sessualità, senza pregiudizi e a qualsiasi età. ...

In un rapporto di coppia, ilnon è sempre soddisfacente, anzi, spesso si arriva a una soglia in cui gli impulsi e le ... come avviene nel periodo dellao della gravidanza. Durante il ......", quando siamo sempre rimasti i soliti stronzi, non ci caschiamo più. Ti stai tentando l'ipergamata, sorellina! Lo vuoi con tutti i requisiti, ma te che hai da offrire, l'imminente...Sono le forme cancerose più frequenti nelfemminile. Secondo l'Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e l'Associazione di ... Latardiva ; Il menarca precoce ; La nulliparità ; ...

Sesso in menopausa: i consigli per la Giornata del Benessere ... Io Donna

Il sesso in menopausa può essere persino meglio. Parola di esperta. Ne parla la Dottoressa Cozzolino in occasione della Giornata del benessere sessuale ..."Nella mia pratica cardiologica generale, vedo molte donne in menopausa con una salute fisica perfetta che ... nella mortalità e nell'ospedalizzazione nel tempo e in base al sesso, all'età, allo stato ...