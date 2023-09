Il sermone di Zakaullah Saleem | l’imam shock di Birmingham che insegna come lapidare una donna

(Di lunedì 4 settembre 2023) A, un imam ha tenuto una “lezione sucorrettamente una“. Ilè stato anche diffuso via web finché un’emittente televisiva non ha denunciato il fatto., è a capo della moschea di Green Lane. Questa era già stata al centro delle accuse in passato, definitapunto di riferimento del fondamentalismo islamico più spinto nella seconda città dell’Inghilterra.e ilIlchele adultere- Photo Credits Today“Bisogna scavare una buca abbastanza profonda, in modo che la terra ricopra la metà inferiore del ...

È quello emerso sui social media la scorsa settimana a firma dell'imam ShaykhSalem, del centro islamico Green Lane Masjid di Birmingham. Nel video l'imam, in unvero e proprio, ...Questa incredibile "lezione su come lapidare correttamente una donna" viene pronunciata daSaleem, un imam della Green Lane Mosque di Birmingham , una moschea della seconda maggiore città ......Saleem, registrate in un video su come lapidare correttamente una donna, diffuso qualche settimana fa sulla rete e oggi rimosso. Il video del, diventato virale su YouTube, ha ...

Il sermone shock dell'imam di Birmingham Zakaullah Saleem che insegna come lapidare una donna Virgilio Notizie

Lo riporta il quotidiano britannico The Mail on Sunday. Nel sermone, Sheikh Zakaullah Saleem, spiega che per eseguire "correttamente la lapidazione", è necessario "scavare una buca sufficientemente ...In un video diventato virale sui social, l’imam principale della moschea di Green Lane, punto di riferimento del fondamentalismo radicale nota per le posizioni estremiste a Birmingham, in Inghilterra, ...