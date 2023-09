(Di lunedì 4 settembre 2023) Si è trasformata in tragedia la gita su unadaper ammirare i tesori del lago di Garda e fare il bagno nelle splendide acque al largo di Punta San Vigilio, località del comune di Garda (Verona). Uno dei turisti a bordo, undi 27 anni, non è più riemerso dopo essersi...

L'allarme era scattato alle 19:30 di sabato scorso, quando ilera letteralmente scomparso dalla spiaggia. Nella tarda mattinata di oggi l'avvistamento da parte di un bagnanteha notato il ...Chi lo conosce saè unsi allena elotta. Se perde si arrabbia. Credosia stato trattato in maniera non giusta", ha aggiunto Neymar. - foto Image - . pdm/red 04 - Set - 23 13:...La Promessa Anticipazioni: Lope si scusa con tutti Lope si sentirà molto in colpa per quelloè successo e si scuserà con tutti i suoi colleghi . Ilprometterà di assumersi tutte e ...

Il ragazzo che si tuffa dalla nave da mini crociera e non riemerge: trovato morto sul fondale Today.it

La salma del ragazzo è stata recuperata dall'unità navale dei vigili del fuoco di Bardolino e trasportata in spiaggia. Quanto accaduto è ora al vaglio degli agenti della polizia di Stato, che stanno ...Cristian Totti è stato vittima di body shaming su Instagram dopo aver pubblicato le foto con la maglia del Frosinone ...