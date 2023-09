(Di lunedì 4 settembre 2023) Eravamo all’inizio dell’estate, nei primi anni Settanta, a Clermont-Ferrand. La mia breve permanenza nel mondo del teatro si stava concludendo; la compagnia si era sciolta, alcuni erano stati scritturati altrove, altri, come me, aspettavano da chissa? quale cambio di vento un balzo a pie? pari nel proprio destino. Uscii ubriaco nella notte; Marianne era preoccupata, l’occhio indifferente delle prostitute ci segui? fino in fondo alla via buia; la luce dei viali del centro mi irrito?. Vagabondammo da un bar all’altro, mentre la stizza cresceva in me con l’impedimento dell’eloquio, sempre piu? vischioso, perduto nell’ombra, sonoro; mettevo me stesso alla gogna: se nemmeno la mia lingua riusciva piu? a padroneggiare le parole, come avrei mai potuto scriverle? Via, meglio il puro abbrutimento, gin fizz e birra, meglio tornare sui «sentieri di qui, chino sotto il mio vizio»: se bisognava ...

Il potere della parola e l’inopportuna arte di disturbare con la voce fuori campo Linkiesta.it

tutto questo deviò il corso della mia collera. Sorrisi; l’ira si rallegrava di poter finalmente distogliersi da me per concentrarsi, meno violenta e come impietosita, su un altro bersaglio: presi la ...Non sarà il miglior Polanski che si ricordi, ma THE PALACE (Voto: *** su 5, foto grande) non è quel futile gingillo agitato come una clava per attaccare il ...