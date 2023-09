Il Paradiso delle Signore 8 | anticipazioni e trama della nuova stagione

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 4 settembre 2023) Lade “Il” sta per tornare, e questa volta i nostri protagonisti si troveranno di fronte a sfide e intrighi ancora più avvincenti. Scopriamo cosa ci aspetta e quando potremo finalmente immergerci nelle nuove puntateserie tanto amata. Laandrà in onda a partire dall’11 settembre 2023 e sarà in onda su Rai Uno alle ore 16:50. Nel8, un nemico potente fa il suo ritorno Vittorio Conti, il carismatico proprietario del Grande Magazzino, dovrà affrontare un avversario di tutto rispetto nell’ottavade “Il”, che ...