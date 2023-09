Il Papa | ' sono molto rispettoso della Cina'

Lo ha dettoFrancesco nell'udienza del 30 agosto, scorso in piazza San Pietro, alludendo alla ... 'Beatificazioni come questa, in tempi recenti e anche con le attuali procedure, non ce ne...... costruiamo insieme un futuro di pace 'Non è necessario essere ricchi per fare del bene' Ilha ... non è necessario essere ricchi per fare del bene, anzi quasi semprele persone comuni a ...I rapporticosì, in cammino". Ilha chiarito la sua frase sulla 'Grande Russia' che ha creato malumore in Ucraina ("parlavo in senso culturale") e ha parlato di Sinodo, ambiente e giustizia ...

Papa Francesco rientra in Italia: 'Grande Russia In senso culturale' Sky Tg24

Parolin, fanno un buon lavoro, anche da parte cinese. I rapporti sono così, in cammino». «La politica del terzo vicino» Riguardo alla Mongolia, il Papa ha inoltre affermato: «Voi avete una cosa molto ...L’ammirazione per il popolo cinese, la missione di pace di Zuppi che andrà avanti a Pechino, la «mistica del terzo vicino» ...