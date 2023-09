Il papà biologico è malato grave | il tribunale di Trento fa in fretta | sì all’adozione del bimbo per l’altro papà

'Si tratterebbe di uno dei primi casi, se non il primo in Italia, in cui si è posto il problema del rischio morte del genitore' riporta il quotidiano. E si tratta di ' uno strumento che ha ...L'istanza è stata avanzata lo scorso marzo a causa di gravi problemi di salute del padredel bambino, nato con gestazione per altri ( 'Figli di chi', dizionario per capire i diritti dei ...Un bambino di quattro anni rischiava di rimanere orfano. Il padreè gravemente malato, e l'altronon è stato riconosciuto finora dalle leggi italiane. Entrambi i genitori erano stati riconosciuti legalmente in Canada, dove il bambino è nato tramite ...

Il papà biologico è malato, il Tribunale riconosce l’adozione del figlio da parte del marito Il Fatto Quotidiano