(Di lunedì 4 settembre 2023) Raggiante edsi prende il suo spazio a80 mostrando la sua bella “novità”. Ilè ben visibile nonostante il vestito largo sul punto vita. All’evento di Giorgio Armani tutti i flash sono per lei. La One Night Only Giorgio Armani con Sophia Loren aIn occasione dell’ottantesima edizione della Mostra del Cinema, Giorgio Armani ha voluto organizzare auna nuova tappa delle One Night Only. Un evento itinerante volto a portare l’universo Armani nelle più importanti città del mondo e che ha toccato fino ad oggi sette location: Londra (2006), Tokyo (2007), Pechino (2012), Roma e New York (2013), Parigi (2014) e Dubai (2021). Si è trattato di una sfilata Giorgio Armani Privé all’Arsenale, seguita da un after party per i ...

... in una tipica posa maschile, poco, che in inglese viene definita 'manspreading'. Nella didascalia invece lei scrive 'pregspreading' (da pregnant, incinta). Ilè visibile e a chi le ...Capisco avere un top corto ma tutta quella pancia fuori non è. Che lo si possa fare o meno ... Collo trovo di pessimo gusto questo outfit. Cosa non si fa per qualche like in più. che ......impossibile non notare il suo tenerissimoche sta crescendo sempre di più. Diletta Leotta incinta, il look per lo Scudetto del Napoli. Ci ha abituati a ogni tipo di look, dal piùal ...

Il pancione elegante di Miriam Leone a Venezia Lookdavip

MIriam Leone ha condiviso alcune bellissime foto con il pancione in bella vista: l’attrice sta vivendo un’estate italiana incredibile ...