Il nuovo vaccino anti-Covid è inutile contro la nuova variante? I timori

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 settembre 2023) LaBA.2.86 di Sars-CoV-2, alias Pirola, come è stata battezzata dagli esperti sui social, «ègenicamente distinta da XBB.1.5», cioè laKraken, «e può sfuggire aglicorpi neutralizzindotti da XBB. L'efficacia delaggiornato dovrebbe essere attentamente monitorata» rispetto a questa. «Tuttavia, BA.2.86 potrebbe non prevalere molto rapidamente a causa della sua minore infettività». È in sintesi quanto emerge dai test condotti nel laboratorio di Yunlong Cao, gruppo che è stato in prima linea durante la pandemia diproprio nella valutazione di nuove vari. L'esperto - in forze al Biomedical Pioneering Innovation Center (Biopic), Peking University di Pechino, in ...