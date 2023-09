Il Napoli ha bisogno in campo dell’erede di Kim | ne va del progetto Garcia

(Di lunedì 4 settembre 2023) La sconfitta con la Lazio ha aperto le prime ed importanti crepe sul mercato del. Chi è davvero l’erede di Kim? I tifosi si interrogano Sostituire il miglior difensore del campionato non è semplice per nessuno. Figuriamoci per i campioni di Italia, che tanta difficoltà hanno incontrato nell’individuare il giusto elemento al giusto prezzo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... anche alla luce della bruciante sconfitta con la Lazio, avràdi tempo per la sua ... Ma che ha solide basi: se Lindstrom dovesse accendersi sul serio, ilavrebbe dato vita a un tridente ...Abbiamodi una scuola a tempo pieno. Qui non si investe nell'istruzione, non si investe ... ' Anche se domani arrivassero aduecento poliziotti e finanzieri non sarebbe la soluzione al ...... allo Stato nelle sue articolazioni), hadi scelte politiche appropriate, di comportamenti ... [3] Konrad Adenauer, citato da Giuseppe Palladino, Don Sturzo, oggi, La nuova cultura,, ...

"Napoli ha un problema di comunicazione. E ha bisogno di un coordinatore esterno" | F-Mag F-Mag

Roberto Saviano, nella sua rubrica “My Way” su Fanpage.it, racconta l’omicidio di Giovanbattista Cutolo, ammazzato a 24 anni in piazza Municipio a Napoli.“Il classe 2001 sicuramente è un buon prospetto, ma ha giocato in una difesa a tre e non ha esperienza internazionale nemmeno nelle rappresentative giovanili del Brasile. Insomma il Napoli aveva ...