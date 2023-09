Il mistero delle banche centrali | 50 volte più soldi in 50 anni

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 4 settembre 2023) Fa sempre piacere trovare commenti e osservazioni anche critiche a quello che si scrive e quando si menziona la “moneta”, come viene creata e da chi, spesso le critiche non mancano perché è un tema spinoso. Claudio Romiti nel commentare un nostro pezzo riporta un pensiero molto diffuso quando evoca “inondazioni di moneta” che portano a Venezuela, Argentina e Weimar. Per nostra fortuna vengono arrestate dalla Banca Centrale Europea (e le altreprima di lei), questa la conclusione. Scrive Romiti: ” (…) se fosse così facile far precedere l’aumento della ricchezza prodotta da vere e proprie inondazioni di moneta, perché nessuno al mondo – tranne alcuni Paesi finiti in bancarotta – segue in modo deciso questa semplicissima strategia? Probabilmente ciò che è accaduto inrecenti in Argentina e Venezuela, e in passato in ...