Il ministro Fitto a Bruxelles per il primo test sulla revisione del Pnrr

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ilper gli Affari Ue Raffaeleatterrerà oggi acon la speranza di venire promosso dall’Europarimodulazione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.è atteso dal capo della task force europea dedicata, Celine Gauer, per parlare del nuovo piano presentato ad agosto dall’Italia assieme al capitolo RepowerEu. L’incontro sarà, con ogni probabilità, deldi una lunga serie. La riunione in programma oggi, ha spiegato il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, «consentirà il buon avvio del lavoro di analisi della Commissione». Anche se, ha poi aggiunto,«non commenterà prima della sua fine della sua analisi». Il governo guidato da Giorgia Meloni ha pesantemente messo mano al piano, andando a rimodulare un ...

In ogni caso, l'ordine del giorno di giovedì sarà molto: ilspagnolo della Cultura e dell'Istruzione, Miquel Iceta, ildell'Università, Joan Subirats, e ildell'...Lo ha detto ildegli Affari europei Raffaele, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti. "Tutti si concentrano su questa pseudo polemica con i comuni e pochi si concentrano per ...Oggi Raffaeletitolare del Pnrr, è a Bruxelles dove incontra Celine Gauer, alla guida della task force Recovery. In realtà, nonostante gli annunci di fine luglio e dei primi di agosto,...

Fondi dimezzati - Il ministro Fitto in Calabria: «La revisione del Pnrr Nessuno scippo al Sud, la nostra un’operazione responsabile» LaC news24

I dubbi di Bruxelles E’ necessario provare a capire perchè. E cosa succede. Oggi Raffaele Fitto, ministro titolare del Pnrr, è a Bruxelles dove incontra Celine Gauer, alla guida della task force ...Il titolare degli Affari Ue oggi dalla tarsk force europea per verificare la revisione del piano. Dopo il via libera, l’Italia potrà far partire la richiesta ...