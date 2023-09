Il ministro della Giustizia Nordio e il rapporto con Silvio Berlusconi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 settembre 2023) Quando ilCarloha presentato la sua riformapenale, davanti ai giornalisti ha detto che era un tributo a, morto tre giorni prima e grande amico del Guardasigilli. “Se da un lato è un tributo per la sua battaglia per unapiù giusta dall’altro c’è il rammarico di impedirgli di assistere al primo passo verso una riforma radicale in senso garantista che lui auspicava”, affermòil giornopresentazioneriforma. La riformaè stata uno dei punti fondanti dell’impegno politico die di Forza Italia e ...