Il proprietario di un'auto ha atteso 20 minuti che un'altra vettura parcheggiata in doppia fila venisse spostata ma il padrone non è arrivato. Ed ecco allora la soluzione: una spintarella e risolto il ...E infatti, la reazione degli esperti " i banchieri, certo, ma soprattutto gli economisti " è stata negativa nel merito e ancor più nelritenuto un po' troppo(ma l'eroe di Sherwood ...E infatti, la reazione degli esperti " i banchieri, certo, ma soprattutto gli economisti " è stata negativa nel merito e ancor più nelritenuto un po' troppo(ma l'eroe di Sherwood ...

Il metodo sbrigativo ma efficace per spostare un'auto parcheggiata in doppia fila Tiscali Notizie

Il proprietario di un'auto ha atteso 20 minuti che un'altra vettura parcheggiata in doppia fila venisse spostata ma il padrone non è arrivato. Ed ecco allora la soluzione: una spintarella e risolto il ...Agghiacciante coincidenza. Abbiamo appena commemorato i trent’anni dall’attentato di via dei Georgofili: il tritolo che uccide esseri umani e travolge le opere d’arte degli Uffizi. Ma adesso, pochi me ...